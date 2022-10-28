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Водитель пострадал в результате ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове

Водитель легкового автомобиля пострадал в результате столкновения с грузовиком на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11.18. Водитель автомобиля Nissan Patrol, мужчина 1977 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной ГАЗ-27901, за рулём которой также находился мужчина 1977 года рождения.

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В результате аварии пострадал водитель автомобиля Nissan, его доставили в Псковскую областную больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что момент лобового столкновения грузовика и внедорожника на мосту имени 50-летия Октября попал на камеры видеонаблюдения.