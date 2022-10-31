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Женщина проигнорировала наличие тротуара и попала под колёса грузовика в Печорах

Женщину сбили у дома №6 на улице Международной в Печорах 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 9.00 женщина 1958 года рождения шла по проезжей части дороги в попутном направлении движения транспортных средств. В ведомстве отметили, что при этом у неё была возможность идти по тротуару. Таким образом, она нарушила правила дорожного движения, в результате чего попала под колёса автомобиля ГАЗ-3302, которым управлял мужчина 1989 года рождения.

В ДТП пострадала пешеход, госпитализировать её не стали. В ГИБДД добавили, что оба участника ДТП были трезвы.