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Пассажирка пострадала в результате ДТП в Гдове

Пассажирка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Гдове 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД России по Псковской области

В 18:55 на перекрестке улиц Карла Маркса и Белоцерковец водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21150, не уступил дорогу другому автомобилю Nissan и столкнулся с ним.

В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля Nissan 1967 года рождения. После осмотра медиками ее отпустили домой.

Водитель ВАЗ-2115 отказался от прохождения от освидетельствования на состояние опьянения.