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Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Великих Луках

Автомобили Renault Logan и Hyundai Accent столкнулись на перекрестке в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 ноября в 19.00 у дома 30/14 по проспекту Октябрьскому. Водитель автомобиля Renault Logan 1987 гожа рождения, житель Великих Лук, при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу Hyundai Accent под управлением жителя Великих Лук 1992 года рождения, двигающемуся со встречного направления прямо.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажир Hyundai Accent 1993 года рождения и водитель автомобиля Renault Logan.