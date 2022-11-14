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Свидетелей ДТП четырёхлетней давности разыскивают в Псковской области

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло четыре года назад, разыскивают в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

20 сентября 2018 года около 13:30 водитель мотоцикла марки Yamaha, перевозя пассажира и двигаясь по 183 километру автодороги Санкт-Петербург - Невель, совершил касательное столкновение с мотоциклом марки Honda, после чего сстолкнулся с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем марки «Валдай».

В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла марки Yamaha скончался на месте происшествия от полученных травм, а его пассажиру причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

«В настоящий момент у органа предварительного следствия имеется необходимость в установлении всех возможных очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия с целью выяснения всех его обстоятельств», - пояснили в ведомстве.

Полиция просит жителей области обратиться в дежурную часть УМВД России по Псковской области и СО ОМВД России по Псковскому району в случае, если есть информация по происшествию.