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Два человека пострадали после столкновения автомобилей в Пскове

Два человека пострадали после столкновения автомобилей на Крестовском шоссе в Пскове 20 ноября. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 13:10 водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet, не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada под управлением водителя 1994 года рождения.

В результате столкновения пострадали пассажирки автомобиля Lada 1981 и 1987 годов рождения. После осмотра в областной больнице их отпустили домой.

Водители на момент аварии были в трезвом состоянии.