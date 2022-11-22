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Появились фотографии с места смертельного ДТП в Дновском районе

Появились фотографии с места смертельного ДТП в Дновском районе, которое произошло 22 ноября. Снимки Псковской Ленте Новостей предоставили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Как сообщалось ранее, в 9:30 на 28-м километре автодороги Дедовичи – Дно – Костыжицы 54-летний житель города Дно, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai, за рулём которого был 48-летний мужчина – житель Бежаниц, после чего машины оказались в кювете.

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В результате водитель Lada Granta погиб на месте, водитель Hyundai пострадал, его доставили в Псковскую областную клиническую больницу.

В ведомстве добавили, что водитель автомобиля Hyundai был трезв.