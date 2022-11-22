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Мужчина из Германии на Mercedes попал в ДТП в Пушкиногорском районе

Пятилетняя девочка получила ушибы в результате дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 17:30 на 376-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель жительница Псковского района, женщина 1961 года рождения, за рулём Renault Sandero выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезалась в Mercedes-Benz Sprinter под управлением жителя Германии, мужчины 1968 года рождения.

В результате ДТП женщина попала в реанимацию. Пассажир Mercedes-Benz Sprinter, девочка 2018 года, рождения получила ушибы.