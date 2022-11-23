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Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

Опубликованы фотографии с места смертельного дорожно-транспортного происшествия в Пустошкинском районе, которое произошло 24 ноября.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Напомним, что ДТП произошло на 451 километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь. Водитель, житель Пустошки, 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21140, двигался в направлении Пскова.

Он совершил наезд на пешехода, жительницу района 1959 года рождения, которая переходила проезжую часть слева по ходу его движения вне пешеходного перехода, хотя тот находился в зоне видимости.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель трезв.