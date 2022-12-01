Микроавтобус протаранил автомобиль на парковке под Псковом. ВИДЕО

Микроавтобус протаранил легковой автомобиль на парковке в деревне Родине Псковского района. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Запись размещена в группе микрорайона «Родина» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Миша Ломша / группа микрорайона «Родина»
«Как так-то? Ничего не предвещало беды», - прокомментировал запись автор публикации.
В администрации сообщества предположили, что водитель микроавтобуса был пьян.
«По навигатору...» - поддержал обсуждение директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.