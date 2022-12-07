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Очевидцев ДТП с пострадавшим мотоциклистом ищут в Псковском районе

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Псковском районе 24 июня, разыскивает полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

На 216-м километре автодороги Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, двигаясь перед мотоциклом марки Suzuki. Водитель мотоцикла совершал маневр обгона и также находился на полосе встречного движения, в результате чего он съехал в левый по ходу своего движения кювет.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла Suzuki получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

В настоящий момент у органа предварительного следствия имеется необходимость в установлении всех возможных очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия с целью выяснения всех его обстоятельств, подчеркнули в ведомстве.