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Псковичка устроила дорожную аварию на улице Николая Васильева

Два автомобиля столкнулись на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 декабря в 8:05 в Пскове у дома №5 на улице Николая Васильева. Псковичка 1979 года рождения за рулем автомобиля Lifan не справилась с управлением и столкнулась с Renault Logan под управлением жителя Псковского района 1982 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получила водитель Lifan, она уже отпущена домой.

Оба автомобиля получили технические повреждения.