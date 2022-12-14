АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека получили травмы в результате ДТП в Плюсском районе

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Плюсском районе 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ГИБДД МО МВД России «Стругокрасненский».

Фото: отделение ГИБДД МО МВД России «Стругокрасненский»

ДТП произошло на 54-м километре автодороги Цапелька - Струги Красные - Плюсса. На месте работают сотрудники МЧС, дорожно-патрульная службы ГИБДД, скорая помощь и следователи.

«На территории Псковской области сохраняются неблагоприятные погодные условия в виде снегопада и понижения температуры», - напомнили в ОГИБДД и призвали водителей и пешеходов быть крайне внимательными на дорогах.