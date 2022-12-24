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Шесть человек пострадали в ночном ДТП в Великих Луках

Шесть человек пострадали в ДТП в Великих Луках 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 23:50 у дома №20 на улице Холмской 57-летний мужчина на автомобиле Ravon Genta при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Lada Priora под управлением 18-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Автомобили врезались друг в друга.

В результате ДТП пострадал водитель Lada Priora и три пассажира: 18-летний молодой человек, его госпитализировали, 17-летние молодой человек и девушка, им госпитализация не потребовалась. Также травмы получили два пассажира Ravon Genta – 47-летний мужчина и 46-летняя женщина, не госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

Водители были трезвы