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В Петербурге задержали водителя арендованного автомобиля с трупом на крыше

Подозреваемого в смертельном ДТП мужчину задержали в Санкт-Петербурге. Авария случилась ночью 24 декабря.

Мужчина за рулем каршеринговой Kia Rio cбил человека на улице Кораблестроителей, 30, но не стал останавливаться и поехал дальше. Тело сбитого мужчины все это время находилось на крыше автомашины, пишет RuNews24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

Доехав до пересечения Морской набережной и Мичманской улицы, водитель оставил машину и ушел спать. Kia Rio с трупом на крыше заметили прохожие и вызвали полицию.

Как уточнили в ведомстве, сейчас мужчина задержан и будет находиться под стражей на время следствия. Возбуждено уголовное дело.