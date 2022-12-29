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Пьяного пешехода сбили на дороге в Невельском районе

Мужчину сбили в Невельском районе 28 декабря. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:00 на 23-м километре автодороги Невель - Язно - граница с Республикой Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Житель города Невеля, мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, совершил наезд на пешехода 1963 года рождения, проживающего в Невельском районе. Пешеход двигался по проезжей части в состоянии алкогольного опьянения навстречу машине.

Пешехода доставили в Великолукскую межрайонную больницу.