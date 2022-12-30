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Шесть человек пострадали в ночном ДТП в Псковском районе

Шесть человек пострадали в ночном дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 4 января около 0:40 на 21 километре автодороги Псков-Изборск на территории Псковского района. Женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Kia Soul, на прямом участке дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате чего столкнулась с автомобилем Peugeot под управлением водителя 1965 года.

В результате ДТП пострадали: пассажирки Kia Soul 1996 и 1995 годов рождения, пассажир Kia Soul 1996 года рождения, водители Kia Soul и Peugeot, а также пассажирка Peugeot 1998 года. Проводится проверка.