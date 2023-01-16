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Два автомобиля столкнулись напротив торгового центра в Пскове. ВИДЕО

Два автомобиля столкнулись напротив ТЦ «ПИК60» в Пскове утром 16 января. Об этом сообщил очевидец происшествия в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Жесть по-псковски»

«Только что - "ПИК60". Красная (прим. ПЛН – автомашина) со второго ряда пыталась повернуть направо и не пропустила белую в правом ряду», - написал очевидец.

Автомобили KIA и Mitsubishi получили технические повреждения. Кроме того, повален забор магазина запчастей, расположенного на парковке торгового центра. Пострадавших, по предварительной информации, нет.