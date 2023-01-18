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Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Псковском районе

Полиция разыскивает очевидцев смертельного дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе, которое произошло 8 декабря 2022 года на 6-м километре автодороги «Северный обход города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: Жесть по-псковски

Напомним, 8 декабря в 19:15 водитель автомобиля марки Brilliance не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомобилем Volvo с прицепом ММ 1898/60.

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В результате аварии несовершеннолетние пассажиры автомобиля Brilliance 2015 года рождения и 2020 года рождения получили телесные повреждения, водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия.

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«В настоящий момент у органа предварительного следствия имеется необходимость в установлении всех возможных очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия с целью выяснения всех его обстоятельств. Если имеется информация о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии, просим обратиться в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району, либо к следователю Д. В. Васильеву в кабинет №23 СО ОМВД России по Псковскому району», - прокомментировали в ведомстве.