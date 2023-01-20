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Свидетелей ДТП в псковских Крестах ищет сестра погибшего пешехода

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончался мужчина 1987 года рождения, ищут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сестра погибшего.

Фото: ГИБДД УМВД России по городу Пскову

«Есть информация, что в этот момент на светофоре было много людей (свидетелей произошедшего). Буду признательна за любую информацию! Отзовитесь, очень верю в теорию шести рукопожатий, и что люди отзовутся», - отметила женщина.

Те, кто обладает какой-либо информацией, могут обратиться к ней в соцсетях.

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Напомним, ДТП произошло 17 января в 22:45 у дома №102А на улице Военный городок-3.