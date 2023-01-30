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В ДТП с перевернувшимся автомобилем в Пскове никто не пострадал. ФОТО

Стали известны подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем на Ленинградском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, дорожная авария случилась 29 января в 16.05 у дома 149/10 по улице Советской Армии.

Неустановленный водитель на регулируемом перекрестке при поворте налево не устпил дорогу автомашине Hyundai. В результате водитель Hyundai с белорусскими номерами наехала на ограждение.

Пострадавших нет. ДТП оформлено как техническое происшествие. По факту дорожной аварии проводится проверка.