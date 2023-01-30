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Два ребенка погибли в ДТП в Псковской области в 2022 году

Два ребенка погибли в ДТП в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Каждое дорожно-транспортное происшествие с ребенком мы рассматриваем как чрезвычайное происшествие. Если взять прошедший 2022 год, то, к сожалению, в дорожно-транспортных происшествиях погибло два ребенка в возрасте до 16 лет. Один из данных детишек являлся пешеходом, второй – пассажиром транспортного средства», - рассказал Сергей Иванчук.

Он добавил, что в целом за год количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей увеличилось.

«Исходя из статистики, дети в дорожно-транспортных происшествиях страдают не по своей вине, а по вине взрослых. Наибольшее количество происшествий с участием детей происходят, когда дети выступают пассажирами транспортных средства. Здесь возникают вопросы о правилах перевозки детей и соблюдением взрослыми этих требований», – уточнил Сергей Иванчук.

За 2022 год сотрудники ГИБДД в Псковской области пресекли более 650 фактов нарушения правил перевозки детей.