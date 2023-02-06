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10 человек пострадали в результате ДТП за неделю в Псковской области

10 человек пострадали в результате шести дорожно-транспортных происшествий в Псковской области с 30 января по 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции за неделю пресекли 1 699 административных правонарушений, выявили 27 нетрезвых водителей, из них за повторное пьяное вождение задержано четверо.

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом неблагоприятных погодных условий - возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега - автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.