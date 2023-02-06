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Пассажир пострадал при падении в псковской маршрутке

Пассажир пострадал при падении в автобусе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 6 февраля в 08.50 на улице Ижорского Батальона, 8.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2105, молодой человек 2004 года рождения, при перестроении слева направо не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автобусу ПАЗ (маршрут №51).

В автобусе пострадал пассажир - мужчина 1986 года рождения. С ушибами он доставлен в областную больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.