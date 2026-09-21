Поспешный поворот налево привел к ДТП в Пскове на Рижском проспекте. ФОТО, ВИДЕО

Поспешный поворот налево привел к ДТП в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 19 сентября в 12.35 у дома 51-а по Рижскому проспекту.

Мужчина 1980 года рождения на «Рено Дастере» при выполнении поворота налево не уступил дорогу автомашине «Чери Тигго». Водитель «Чери» - молодой человек 2007 года рождения - приближался справа и совершал маневр разворота.

Пострадавших нет.

Момент столкновения попал на видео камеры Pskovline.