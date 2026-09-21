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Три человека пострадали при столкновении «шестерки» с лосем в Плюсском округе

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Три человека пострадали в результате столкновения «шестерки» с лосем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 18 сентября в 22.36 на 53-м километре автодороги Цапелька - Струги Красные - Плюсса (Плюсский округ).

По предварительной информации, водитель ВАЗ 2106, молодой человек 2008 года рождения, совершил наезд на лося. После наезда автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира получили травмы различной степени тяжести. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Также днем ранее на другом участке данной дороги погиб водитель. По предварительной информации, 17 сентября в 13.20 на 33-м километре Цапелька - Струги Красные - Плюсса (Струги Красные) водитель автомашины «Лада Калина», мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель погиб. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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