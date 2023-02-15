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Бензовоз врезался в легковой автомобиль в Пскове при объезде ДТП

Бензовоз врезался в легковой автомобиль в Пскове при объезде препятствия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 14 февраля в 16.30 у дома 67-а по Рижскому проспекту.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем».

Водитель грузового автомобиля Daf, мужчина 1985 года рождения, совершил столкновение с Kia Rio под управлением женщины 1985 года рождения. Пострадавших нет.

Оба транспортных средства двигались по Рижскому проспекту со стороны улицы Западной в направлении улицы Рокоссовского. Из объяснений водителей известно, что столкновение произошло в момент объезда препятствия. Впереди на проезжей части произошло другое ДТП.

Скриншот из видео Георгия Вартанова, группа «Жесть по-Псковски» / «ВКонтакте»

По факту столкновения продолжается проверка, в ходе которой будет установлен виновник.

По информации ГИБДД, всего за 14 февраля в Пскове зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим и 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.