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Три автомобиля попали в ДТП на улице Розы Люксембург в Пскове

Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе

Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе

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Три автомобиля попали в ДТП на улице Розы Люксембург в Пскове

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ДТП произошло на перекрёстке улиц Киселёва и Розы Люксембург в Пскове сегодня, 22 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Проезжую часть не поделили три автомобиля. Обстоятельства происшествия выясняются.