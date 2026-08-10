Устроившего ДТП на улице Труда в Пскове водителя оштрафовали на 6000 рублей

Устроивший ДТП на улице Труда в Пскове водитель оштрафован за повторное отсутствие полиса ОСАГО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа в 11.48 на улице Труда у дома №32, на перекрестке с улицей Белинского.

Водитель «Лада Приоры», молодой человек 2005 года рождения при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не уступил встречной «Лада Гранте» под управлением мужчины 1987 года рождения. В результате столкновения пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Водитель «Приоры» оштрафован на 1000 рублей по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за не пропуск автомобиля, пользующегося приоритетом в движении. Также его привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.37 КоАП РФ – у него отсутствовал полис ОСАГО и ранее он уже привлекался за это правонарушение. Штраф составил 5000 рублей.