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Volkswagen и BMW столкнулись в Острове, пострадал один пассажир

Пассажир легкового автомобиля пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Острове 25 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 9:50 на пересечении улиц Первомайской и Карла Маркса. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, женщина 1970 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила ехавшему по главной дороге автомобилю BMW, за рулём которого находился мужчина 1973 года рождения.

В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля Volkswagen.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.