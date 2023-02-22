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Автомобиль снёс дорожный знак на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО

Автомобиль Lada снёс дорожный знак на Октябрьском проспекте в Пскове. Фотография с места происшествия размещена в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Чья "Ладья" с ночи на Летнем саду валяется на столб намотанная?» - спросил автор опубликованной в группе фотографии.

Водитель автомобиля двигался по Октябрьскому проспекту в сторону Летнего сада. ДТП произошло на пересечении проспекта с улицей Свердлова.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль Jaguar съехал в кювет в Островском районе.