Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с фурой и автобусом Великолукского мясокомбината

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с фурой и автобусом в Усвятах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Следственный отдел МО МВД России «Невельский» по факту ДТП в поселке Усвяты, где столкнулись грузовой автомобиль и автобус ПАЗ, возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Напомним, ДТП у дома №35 на улице Козловской поселка Усвяты произошло 4 марта. В нём погиб один человек - пассажир автобуса, 16 пострадали и были госпитализированы в медучреждение. Автобус принадлежит Великолукскому мясокомбинату.
Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координировал заместитель Невельского межрайонного прокурора.
Принятие процессуального решения поставлено на контроль прокуратуры области.