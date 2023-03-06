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Женщина и ребенок пострадали в столкновении двух автомашин на Ленинградском шоссе в Пскове

Женщина и ребенок пострадали в столкновении двух автомашин на Ленинградском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, 7 марта в 07.27 на 286 км 850 м дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель столкнулись Kia Cerato и Ford Focus.

По предварительной информации, женщина 1988 года рождения за рулем Kia Cerato при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу Ford Focus под управлением мужчины 1980 года рождения.

Пострадали два пассажира Ford Focus. Женщина 1986 года рождения доставлена в травмпункт, мальчик 2010 года рождения для осмотра доставлен в детскую областную больницу.

Водители трезвые. По факту ДТП ведется проверка.