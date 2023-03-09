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Петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Бежаницком районе

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за смертельное ДТП на 79 километре автомобильной дороги Порхов – Успенье на территории Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

13 июня 2022 года обвиняемый, 51-летний житель Санкт-Петербурга, не справился с управлением автомобиля Volkswagen Caddy и съехал в придорожную канаву. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) направили в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.