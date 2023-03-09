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Трех человек госпитализировали в результате ДТП в Гдовском районе

Трех человек госпитализировали в результате ДТП в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 марта в 09:00 на 98 километре автодороги Заполье - Гдов водитель автомобиля УАЗ, мужчина 1982 года рождения, на закруглённом участке дороги при выбранной скорости движения не справился с управлением. Он столкнулся с автомобилем «Урал» под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадал сам водитель автомобиля УАЗ и два его пассажира. Их доставили в медицинское учреждение.