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10-летнего ребенка сбил автомобиль в Пскове

10-летнего ребенка сбил водитель автомобиля в Пскове сегодня, 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 18:10 на улице Шестака, 33. По информации ведомства, водитель автомобиля Toyota, мужчина 1983 года рождения, совершил наезд на мальчика 2013 года рождения, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП, ребенок был доставлен в детскую областную больницу. На месте работают сотрудники ДПС, АСС и бригада скорой помощи.

Псковичей также просят в преддверии весенних каникул провести с детьми разговоры о важности соблюдения правил дорожной безопасности, напомнить правила ПДД для предотвращения несчастных случаев.