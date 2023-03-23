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Молодой человек попал под колеса Audi в плюсском поселке, водитель был пьян

Молодого человека сбил автомобиль в поселке Ляды Плюсского района ночью 26 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в 1.20 на улице Советской. Водитель автомобиля Audi, мужчина 2003 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 2000 года рождения, который шел по краю проезжей части.

Водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре его задержал наряд ДПС на автодороге Санкт-Петербург - Невель у деревни Феофилова Пустынь.

Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. В ведомстве добавили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспеции.