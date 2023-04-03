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Двойное ДТП создало пробку на улице Леона Поземского в Пскове

Ещё два автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По направлению к перекрёстку с улицей Ипподромной столкнулись LADA и Mersedes. Напротивоволожной полосе в ДТП попали Renault и Volkswagen.

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Для проезда недоступны две полосы дороги. Образовалась пробка из автомобилей, которая тянется от площади Ленина, аналогичная ситуация сложилась и в противоположном направлении: здесь транспортные средства встают в очередь от строительного рынка на Алмазной.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Сотрудники ГИБДД ещё не прибыли на место происшествия.