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Пьяный водитель за рулем Audi сбил четыре пролета ограждения на Ольгинском мосту в Пскове

Стали известны подробности с ночным ДТП на Ольгинском мосту в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 7 апреля в 01.00 у дома №2 по Рижскому проспекту.

Водитель Audi А6, мужчина 1997 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие – бордюр, сбил четыре пролета металлического ограждения и одно искусственное ограждение.

Пострадавших нет. Автомобиль получил технические повреждения.

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Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Степень опьянения - 0,955 мг/л. Подробных пояснений по поводу случившегося мужчина не дал.

Составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Административный материал будет передан в суд для принятия решения.