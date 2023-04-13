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Порховича приговорили к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП

55-летнего жителя Порховского района признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

В ходе расследования установили, что в ноябре 2022 года пьяный мужчина за рулём ВАЗ-2109 около деревни Городок Порховского района с превышением скорости не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пассажирке автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью, от которого она скончалась.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных характеризующих личность подсудимого, виновному назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в колонии поселения.