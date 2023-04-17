←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 17.04.2023 10:570 Четырех пешеходов сбил УАЗ в Псковском районе, водитель скрылся 21.04.2023 13:280 «Отец был неподалеку»: стали известны подробности ДТП с юным электросамокатчиком в Пскове 21.04.2023 12:391 Отказавшие тормоза стали причиной наезда внедорожника на дорожную стойку в Пскове 20.04.2023 16:283 ДТП с участием электросамокатчика в Пскове сняла камера видеонаблюдения 20.04.2023 08:510 Гонщик отсудил у коллеги миллионы за смертельное ДТП на тренировке под Псковом 20.04.2023 08:100 Юноша на электросамокате столкнулся с автомобилем на площади Победы в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Отец был неподалеку»: стали известны подробности ДТП с юным электросамокатчиком в Пскове

21.04.2023 13:28|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности наезда автомобиля на электросамокатчика на площади Победы в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 19 апреля в 19.10 у дома №53/15 на улице Советской.

Видео: pskov.camera

Женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, совершила столкновение с электросамокатом под управлением мальчика 2013 года рождения. У пострадавшего выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом ключицы. Госпитализирован в детскую областную больницу.

По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Сообщается, что в момент происшествия отец мальчика находился неподалеку.

Материал по данному происшествию будет передан в комиссию по делам несовершеннолетних. 

В ГИБДД Пскова напомнили, как предотвратить ДТП с участием детей. Отпуская ребенка на улицу, стоит разъяснить ему, что безопасность на дороге зависит от каждого участника движения, а это значит, что нужно не только знать и соблюдать ПДД, но и быть предельно осмотрительным. Ребенку необходимо знать, что играть можно только в предназначенных для этого местах. Например, на детских и спортивных площадках. Переходить проезжую часть следует только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности.

«Приобретая велосипед для малыша, важно позаботиться о его защитной экипировке и ярком жилете со световозвращающими элементами. Перед поездкой разъясните ему, что велосипедист является равноправным участником дорожного движения и обязан соблюдать соответствующие правила. Велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны двигаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной и велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов», - отметили в ГИБДД. 

Пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу и только в качестве пешехода: необходимо перевозить велосипед рядом. Детям в возрасте до 14 лет Правилами дорожного движения Российской Федерации выезд на дорогу запрещается.

«Стало очень модным управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), но многие забывают, что при управлении ими тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Покупая ребенку, к примеру, роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения, необходимо понимать, что это – вовсе не игрушки», - подчеркнули в ведомстве. 

Нужно разъяснять детям правила безопасного поведения на дороге, ежедневно напоминать о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, научить их концентрировать свое внимание на возможных опасностях, рассказать, какими последствиями чревато использование во время перехода дороги наушников и гаджетов, отвлекающих внимание.

Теги: #ДТП #ГИБДД #электросамокат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 6710 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.04.2023, 13:280 «Отец был неподалеку»: стали известны подробности ДТП с юным электросамокатчиком в Пскове 21.04.2023, 13:201 Перечень оставшихся работ по ремонту Троицкого моста перечислили в дорожном комитете 21.04.2023, 12:391 Отказавшие тормоза стали причиной наезда внедорожника на дорожную стойку в Пскове 20.04.2023, 20:190 О дорожных работах на трассе Р-23 предупредили жителей Псковской области
20.04.2023, 17:523 Ольгинский мост полностью откроют на время закрытия Троицкого - Борис Елкин 20.04.2023, 16:283 ДТП с участием электросамокатчика в Пскове сняла камера видеонаблюдения 20.04.2023, 16:090 Из-за закрытия Троицкого моста в Пскове изменится схема движения автобусов 20.04.2023, 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней
20.04.2023, 12:050 Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая 20.04.2023, 11:380 Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая 20.04.2023, 09:150 Участок улицы Юбилейной в Пскове отремонтируют в два этапа 20.04.2023, 08:510 Гонщик отсудил у коллеги миллионы за смертельное ДТП на тренировке под Псковом
20.04.2023, 08:100 Юноша на электросамокате столкнулся с автомобилем на площади Победы в Пскове 19.04.2023, 20:400 Порядок действий с детьми-безбилетниками уточнят в России 19.04.2023, 19:000 Великолучанин остался без автомобиля из-за долга по кредиту 19.04.2023, 14:350 Участок Крестовского шоссе отремонтируют в Пскове до 2025 года
19.04.2023, 12:552 Октябрьский проспект частично отремонтируют в Пскове 19.04.2023, 06:582 Частным электросамокатам предложили присваивать номера 18.04.2023, 21:030 Про спортсмена-водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказали в «Псковпассажиравтотрансе» 18.04.2023, 17:400 Дороги перекроют в районах Псковской области для подготовки к Кубку России по ралли
18.04.2023, 17:000 Из-за марафона в Пскове 23 апреля перекроют часть улиц и изменят маршруты автобусов 18.04.2023, 13:470 ПЛН-ТВ: Укладка литого асфальтобетона на Ольгинском мосту в Пскове 18.04.2023, 13:390 Lada и Mitsubishi столкнулись на ближнем Завеличье 18.04.2023, 13:230 В этом году пылевые бури в Пскове отмечаются в единичных случаях – Александр Грацкий
18.04.2023, 10:580 Движение по отремонтированной части Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели 18.04.2023, 07:532 Почему нельзя делать клумбы из старых шин, объяснил автоэксперт 18.04.2023, 06:580 Агрегаторы такси предлагают штрафовать за сотрудничество с водителями-нелегалами 17.04.2023, 14:301 «ГорДозор»: Самокаты в городе. ВИДЕО
17.04.2023, 14:274 Джип влетел в опору светофора на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО 17.04.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про самокаты в городе 17.04.2023, 12:250 Свыше полутора тысяч нарушений выявили на псковских дорогах за неделю 17.04.2023, 11:503 Момент наезда грузовика на юного велосипедиста в Пскове сняла камера видеонаблюдения
17.04.2023, 11:230 Юный велосипедист получил травмы после наезда грузовика в Пскове. ФОТО 17.04.2023, 10:570 Четырех пешеходов сбил УАЗ в Псковском районе, водитель скрылся 17.04.2023, 10:280 Мужчина без водительских прав врезался в дерево в Стругокрасненском районе 16.04.2023, 20:400 Движение ограничат на двух участках трассы Петербург – Псков в Ленинградской области
15.04.2023, 17:393 Автомобиль опрокинулся в Псковском районе, водитель погиб 15.04.2023, 15:280 Пьяного водителя автомобиля остановили в Себеже 14.04.2023, 21:000 Ни одного ДТП не произошло на железнодорожных переездах в Псковской области с начала года 14.04.2023, 18:451 На федеральной трассе А-122 в Псковской области запретят движение грузовиков
14.04.2023, 17:440 Порхович в очередной раз попался полицейским нетрезвым за рулем 14.04.2023, 17:350 Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области с 14 по 16 апреля 14.04.2023, 17:092 Знаки «Остановка запрещена» установят вдоль дороги на псковское кладбище Орлецы в Пасху 14.04.2023, 16:441 Стать машинистом катка и экскаватора предлагает «Псковавтодор»
14.04.2023, 16:090 Два легковых автомобиля столкнулись у сквера Народовластия в Пскове. ФОТО 14.04.2023, 14:492 На месте провала асфальта над подземным переходом в Великих Луках восстановили движение 14.04.2023, 13:101 Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове 14.04.2023, 13:062 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху
13.04.2023, 21:400 В России появится цифровая карта аварийности на дорогах 13.04.2023, 20:267 Интерактив: Парковка уровня «бог» на улице Яна Фабрициуса в Пскове 13.04.2023, 17:500 Насмерть сбившего школьницу порховича лишат свободы на 6 лет 13.04.2023, 17:185 «Псковавтодор» собирается приобрести новый асфальтобетонный завод
13.04.2023, 17:090 Движение перекроют на трассе Петербург – Псков в Ленинградской области 13.04.2023, 17:040 Новый маршрут свяжет площадь Ленина и псковское Овсище 13.04.2023, 16:550 Пожилая женщина пострадала в результате наезда автомобиля на дом в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 12:390 Порховича приговорили к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП
13.04.2023, 12:215 Значительных проблем с асфальтом во дворах на дальнем Запсковье нет — Дмитрий Барабанов 13.04.2023, 11:180 Автобусные остановки моют дорожники в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 11:160 Пассажирка вылетела из автомобиля при столкновении с грузовиками на границе Псковской и Ленинградской областей 13.04.2023, 09:470 Мусоровоз горел в Бежаницком районе
13.04.2023, 09:271 Стали известны подробности о тройном ДТП в Пскове на улице Коммунальной 13.04.2023, 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023, 20:350 Дорожная авария случилась на Завеличье. ФОТО 12.04.2023, 14:332 Получили газ, но лишились дороги: жители Лисьих Горок пожаловались Алексею Севастьянову
12.04.2023, 10:012 Граждане Молдовы и Белоруссии пострадали в ДТП в Опочецком районе 12.04.2023, 07:360 Участок дороги начали ремонтировать в поселке Кунья 11.04.2023, 16:110 Работы по ямочному ремонту начались в Себежском районе 11.04.2023, 11:590 Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Опочецком районе
11.04.2023, 09:300 Ребенок на велосипеде врезался в Renault и попал в больницу в Невеле 11.04.2023, 07:190 Таксисты просят ввести мораторий на медосмотры 10.04.2023, 21:232 Контракт на ремонт самых разбитых дорог хотят заключить в Пскове 10.04.2023, 19:450 Часть дороги перекроют в Великих Луках из-за провала асфальта над подземным переходом
10.04.2023, 17:280 Пьяных водителей скутера и мопеда остановили в Псковской области 10.04.2023, 15:110 «ГорДозор»: Псков после зимы. ВИДЕО 10.04.2023, 14:050 Автобусы на садоводческие товарищества в Пскове переходят на весеннее расписание 10.04.2023, 13:270 «Деловой понедельник»: Актуальные вызовы и тенденции развития автобизнеса в Псковской области. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.