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«Отец был неподалеку»: стали известны подробности ДТП с юным электросамокатчиком в Пскове

Стали известны подробности наезда автомобиля на электросамокатчика на площади Победы в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 19 апреля в 19.10 у дома №53/15 на улице Советской.

Видео: pskov.camera

Женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, совершила столкновение с электросамокатом под управлением мальчика 2013 года рождения. У пострадавшего выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом ключицы. Госпитализирован в детскую областную больницу.

По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Сообщается, что в момент происшествия отец мальчика находился неподалеку.

Материал по данному происшествию будет передан в комиссию по делам несовершеннолетних.

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В ГИБДД Пскова напомнили, как предотвратить ДТП с участием детей. Отпуская ребенка на улицу, стоит разъяснить ему, что безопасность на дороге зависит от каждого участника движения, а это значит, что нужно не только знать и соблюдать ПДД, но и быть предельно осмотрительным. Ребенку необходимо знать, что играть можно только в предназначенных для этого местах. Например, на детских и спортивных площадках. Переходить проезжую часть следует только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в своей безопасности.

«Приобретая велосипед для малыша, важно позаботиться о его защитной экипировке и ярком жилете со световозвращающими элементами. Перед поездкой разъясните ему, что велосипедист является равноправным участником дорожного движения и обязан соблюдать соответствующие правила. Велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны двигаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной и велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов», - отметили в ГИБДД.

Пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу и только в качестве пешехода: необходимо перевозить велосипед рядом. Детям в возрасте до 14 лет Правилами дорожного движения Российской Федерации выезд на дорогу запрещается.

«Стало очень модным управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), но многие забывают, что при управлении ими тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Покупая ребенку, к примеру, роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения, необходимо понимать, что это – вовсе не игрушки», - подчеркнули в ведомстве.

Нужно разъяснять детям правила безопасного поведения на дороге, ежедневно напоминать о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, научить их концентрировать свое внимание на возможных опасностях, рассказать, какими последствиями чревато использование во время перехода дороги наушников и гаджетов, отвлекающих внимание.