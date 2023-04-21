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Пенсионерка за рулём Chevrolet врезалась в дерево в Плюсском районе

Пенсионерка за рулём Chevrolet врезалась в дерево в Плюсском районе 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 17:46 в дежурную часть отдел полиции по Плюсскому району поступило сообщение от дежурного врача Стругокрасненской районной больницы о том, что оказана медицинская помощь гражданке.

В ходе проверки установили, что утром этого же дня на 45-м километре автодороги Заполье - Гдов водитель 1962 года рождения за рулём Chevrolet не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим наездом на дерево.

После чего место происшествия покинула.