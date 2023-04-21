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Появились снимки с места ДТП с автобусом в Стругах Красных

Появились снимки с места ДТП с автобусом в Стругах Красных. Фотографии Псковской Ленте Новостей предоставили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля в 13:30 на улице Промышленной у дома №48.

Водитель автобуса «ГАЗель», мужчина 1975 года рождения, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, допустил наезд на столб и опрокинулся.

В ДТП пострадали женщины 1966, 1955, 1969, 1984, 1966 годов рождения, их доставили в медицинское учреждение.