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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Куньинском районе

Прокуратура Псковской области взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали водители и пассажиры двух автомобилей, произошло утром 5 мая около 8.00 в Куньинском районе.

Установлено, что на 439 км автодороги М9 «Балтия» на повороте к деревне Обжино, произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Lada (ВАЗ) – 2112.

В результате ДТП пострадали в том числе несовершеннолетние, которых госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координировал прокурор Куньинского района. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехническая судебная экспертизы, устанавливаются очевидцы происшедшего.

Принятие процессуального решения поставлено на контроль прокуратуры области.