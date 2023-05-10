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Ford влетел в Mercedes в Псковском районе, пострадали два человека. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении автомобилей Ford Focus и Mercedes в Псковском районе 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.00 на 25-м километре автодороги Псков - Гдов.

Водитель автомобиля Ford, мужчина 1963 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу машине Mercedes под управлением мужчины 1983 года рождения, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

За медицинской помощью после ДТП обратились водитель автомобиля Mercedes и пассажирка 1989 года рождения.