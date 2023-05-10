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УАЗ съехал в кювет на дороге в Усвятском районе

Автомобиль УАЗ съехал с дороги в Усвятском районе 10 мая. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 13:00 на 159-м километре автодороги Ольша - Усвяты - Невель.

По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель не пострадал, от госпитализации отказался. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.