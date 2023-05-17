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В Пскове полиция проводит проверку по факту наезда автомобиля на нетрезвого велосипедиста

В Пскове полиция проводит проверку по факту наезда автомобиля на нетрезвого велосипедиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 15 мая в 17.00 на Октябрьском проспекте у дома №39.

Водитель автомашины Audi, мужчина 1961 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу велосипедисту 1980 года рождения. Пострадавший был доставлен для осмотра в городскую больницу, после отпущен.

Водитель трезвый. Велосипедист, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено административное производство по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения). Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства происшествия.