Фура врезалась в кроссовер на трассе в Куньинском районе. ФОТО

Фура врезалась в кроссовер на трассе в Куньинском районе сегодня, 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
В 9:11 на 439 километре автодороги М-9 водитель из Армении на автомобиле Scania с полуприцепом проехал перекресток на красный свет и врезался в SsangYong Actyon под управление великолучанина, который двигался через перекрёсток справа на зелёный свет.
Сбитый получил телесные повреждения и был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу.
Врачи поставили следующий диагноз: перелом левой ключицы, резаная рана пальца левой руки.
Великолучанину назначили амбулаторное лечение.