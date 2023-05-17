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Фура врезалась в кроссовер на трассе в Куньинском районе. ФОТО

Фура врезалась в кроссовер на трассе в Куньинском районе сегодня, 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 9:11 на 439 километре автодороги М-9 водитель из Армении на автомобиле Scania с полуприцепом проехал перекресток на красный свет и врезался в SsangYong Actyon под управление великолучанина, который двигался через перекрёсток справа на зелёный свет.

Сбитый получил телесные повреждения и был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу.

Врачи поставили следующий диагноз: перелом левой ключицы, резаная рана пальца левой руки.

Великолучанину назначили амбулаторное лечение.