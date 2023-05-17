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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны обстоятельства ДТП с пострадавшим мотоциклистом в Пскове

21.05.2023 12:51|ПсковКомментариев: 0

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, при котором 20 мая в Пскове серьезно пострадал мотоциклист, корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: «Мотопара мотопсков» / «ВКонтакте»

По предварительной информации, в 17:10 на улице Советской города Пскова у дома №45 водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1971 года рождения, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Suzuki под управлением мужчины 1984 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, он доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. 

Теги: #ДТП #псков #мотоцикл
Источник: Псковская Лента Новостей
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