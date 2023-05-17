АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны обстоятельства ДТП с пострадавшим мотоциклистом в Пскове

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, при котором 20 мая в Пскове серьезно пострадал мотоциклист, корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Мотопара мотопсков» / «ВКонтакте»

По предварительной информации, в 17:10 на улице Советской города Пскова у дома №45 водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1971 года рождения, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Suzuki под управлением мужчины 1984 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, он доставлен в медицинское учреждение.

Смотрите также Множественные переломы получил мотоциклист в результате ДТП в Пскове. ФОТО

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.