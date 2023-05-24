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Ребенок на велосипеде пострадал в результате ДТП в Острове

Ребенок на велосипеде пострадал в результате ДТП в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня в 15.35 у дома 12 по улице ДОС-3 в городе Остров произошло столкновение девочки-велосипедистки 2013 года рождения со стоящим автомобилем ВАЗ 2111. В результате столкновения пострадала велосипедистка.

Девочку после осмотра медиками на месте отпустили домой. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.